مصرع شاب صعقا بالكهرباء في بورسعيد

لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء صباح اليوم أثناء مروره بجوار عمود إنارة أمام أرض إستاد بورسعيد.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بوفاة شاب

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد وصول جثة جمال السادات، محمد 32 سنة، عن طريق سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى النصر التخصصي التابعة للتأمين الصحي الشامل، بإدعاء صعق كهربائي وهو يمر بجوار عمود إنارة أمام أرض إستاد بورسعيد.

تبين من تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الشاب كان يمر بجوار عمود إنارة أسلاكه مكشوفة، وهو فى طريقه إلى منزله في السادسة صباحا، ولم يتمكن أحد من إنقاذه وتفحمت على الفور جثته.

تكرار حوادث الصعق والماس الكهربائي

يذكر أن حوادث الصعق والماس الكهربائي قد تكررت في عدد من الأحياء، الأمر الذي أثار تساؤولات أهالي بورسعيد، وطالبو بتفسير لتعدد حرائق الماس الكهربائي خلال يومين.

اندلعت النيران بشدة بسبب ماس كهربائي أمس فى صالة ألعاب رياضية بمجمع سياحي بحي المناخ وسببت خسائر فادحة، كما اندلعت النيرات في محل تنجيد مفروشات أسفل عمارة سكنية فى حي الزهور.

وفي السياق نفسه، شب حريق فى مخزن للملابس المستعملة في سوق البالة في حي العرب أمس أول، وكادت تصل إلى باقى المحلات والمخازن بالسوق وتمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة عليها وإضافة مواد كيمائية للمخزن لمنع اشتعال الحريق مرة أخرى لوجود خامات بلاستيكية قابلة للاشتعال.

كما شب حريق منذ يومين في إحدى الوحدات السكنية في منطقة عمرو بن العاص بحي الزهور وتمت السيطرة عليه قبل وصوله لباقي المساكن.