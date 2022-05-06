انتظام عمل المخابز البلدية.. و«الشعبة»: لم نتلقَّ أي شكاوى

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة، إن المخابز البلدية انتظمت في عملها بكامل طاقتها الإنتاجية لليوم الثاني على التوالي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك حسب المواعيد الرسمية، بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، والسماح للمخابز الكبيرة التي تحصل على حصص دقيق أعلى من 20 شيكارة دقيق بالعمل حتى التاسعة مساءً.

وقال «حماد»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك حملات رقابية من وزارة التموين والتجارة الداخلية على المخابز بالمحافظات من جانب مديريات التموين للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وطرحه للمواطنين بالسعر المقرر وهو 5 قروش وتذليل أي عقبات تواجه منظومة الإنتاج.

وفيما يتعلق بـ الخبز السياحى، أوضح «حماد» أن الشعبة لم ترصد أي شكاوى من عدم توافره خلال أيام العيد، كما أن عددًا كبيرًا من المخابز السياحية لم تتلقَّ حتى الآن الدقيق المدعم، إذ إن الاتفاق مع وزارة التموين تمثل في توفير دقيق 72 للمخابز بسعر 8600 جنيه للطن، مقابل بيع الخبز السياحي بالسعر الذي أقرته الحكومة.

وفي 20 مارس الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار الحكومة بتحديد سعر بيع الخبز الحر 72%، عند 50 قرشًا للرغيف وزن 45 جرامًا، و75 قرشًا لرغيف الخبز 65 جرامًا، وجنيهًا واحدًا للرغيف وزن 90 جرامًا، ويتعرض من يخالف القرار لدفع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه.

ويشار إلى أنه في 20 مارس صدر قرار رقم 21 لسنة 2022 بخصوص تحديد سعر بيع الخبز الحر المميز 72% «الخبز الفينو» على أن تلتزم كافة المتاجر والأفران وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار المنتجات المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

وأوضح «حماد» أن الخبز السياحي يخضع للسوق الحرة ومن الصعب التحكم في سعره، وترى «الغرف التجارية» أن رغيف الخبز المدعم حقق نجاحات بالرغم من تخفيض وزنه، ويجب الاستمرار في إنتاجه والحفاظ عليه، لأنه يساهم في توفير ما لا يقل عن 2 لـ5% من حجم الإنفاق على الطعام للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.