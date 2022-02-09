غلق 6 مخابز لمخالفة الاشتراطات وضبط لحوم بلدية فاسدة بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي غلق (2) مخبز بلدي بناحية بمم مركز تلا لمدة شهر لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفته التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2020 ، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

كما وافق محافظ المنوفية على غلق مخبز بلدى بناحية شنواى مركز أشمون لمدة ثلاثة شهور وذلك لإعاقة الحملة والتعدي عليها وعدم تمكينها من أداء عملها ، فيما وافق على غلق(3) مخابز سياحية بناحية شمياطس ودنشواى بمركز الشهداء و تتا بمركز منوف لإدارة النشاط بدون ترخيص ، مع فصل مصدر المياه والكهرباء لحين الانتهاء من استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط مرة أخري .

وفى ذات السياق قامت مديرية الطب البيطري بشن حملة تفتيشية على محلات بيع اللحوم بمركز ومدينة شبين الكوم ،و أسفرت الحملة عن ضبط 136 كجم لحوم مفرومة ولحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وعلى الفور تم تحرير 4 محاضر و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتقديمها للنيابة العامة لإعمال شؤونها .

و من جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق ومحلات بيع اللحوم والسلع الغذائية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.