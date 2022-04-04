ضبط 7 مخابز للتصرف بالدقيق المدعم في السوق السوداء بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين، بحملات تموينية بالبحيرة على المخابز والأسواق.

خبز ناقص

أسفرت الحملات عن ضبط مخبز بمركز كفر الدوار، قام بتجميع 16 شيكارة دقيق وزن الواحده 50 كيلوجرام، بغرض البيع بالسوق السوداء، ومخبز قام بتجميع 170بطاقة تموينية، و3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

عدم الإعلان عن مواعيد العمل

كما تم ضبط 4 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن رسمى و4 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

تحرير محاضر

وبمركز ادكو تم تحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر لعدم نظافة ادوات العجين، وفى مركز الرحمانية تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن ومحضرين عدم اعلان عن مواعيد التشغيل

وفي مركز الدلنجات تم ضبط 6 مخابز قاموا بالتصرف فى كمية من الدقيق المدعم و 100 كجم ملبن مجهول المصدر كما تم تحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و محضر عدم إعلان عن الاسعار.

و فى مركز ابو المطامير تم تحرير 4 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية وضبط 9 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي كما تم تحرير محضر غش وضبط عبوات سكر ناقص الوزن

كما تم ضبط 7 مخابز قاموا إنتاج خبز ناقص الوزنوكذا تحرير محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضرين عدم الاعلان عن مواعيد التشغيل، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية .

كما شدد على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة