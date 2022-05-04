ضبط 4 مخابز تصرفت في 6 أطنان دقيق مدعم وتحرير 57 محضرا تموينيا بالدقهلية

أسفرت الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية ‏والأسواق، خاصة خلال عطلة عيد الفطر، في محافظة الدقهلية، عن تحرير 57 محضرا في مجال المخابز ‏والأسواق بعدد من مراكز ومدن المحافظة، من بينهم ضبط 130 شيكارة دقيق مدعم بما يعادل 6 أطنان و500 كيلو دقيق، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكل أشكال الغش التجاري.

حملات تموينية على 3 مراكز في الدقهلية

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في بيان صحفي، إنه تم شن حملات التفتيش والرقابة التموينية بمراكز «ميت غمر والسنبلاوين وبلقاس ومنية النصر» لمراقبة المخابز والأسواق خلال عطلة العيد، وأسفرت عن تحرير 28 محضر نقص وزن للمخابز المدعمة و2 ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر تصرف في دقيق بلدي بإجمالي 130 شيكارة، محضر تجميع بطاقات تموينية.

وأضاف وكيل تموين الدقهلية، أنه تم تحرير 9 محاضر جنح ذبح خارج السلخانة، والتحفظ على 140 كيلو و13 محضرا عدم إعلان عن أسعار السلع المعروضة، ومحضر جنح تصرف تاجر تمويني في سلع بقيمة 4530 جنيها ومحضر غلق تاجر تمويني دون إذن، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المخالفات.

استمرار الحملات لضبط المخالفات

كما أشار لاستمرار الحملات من خلال المديرية لمتابعة المخابز وضبط الأسواق على مستوى المحافظة خلال إجازة العيد، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.