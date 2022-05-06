رئيس وزراء المجر: حظر شراء النفط الروسي يعني ضربنا بقنبلة ذرية

شبه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فرض الحظر على استيراد موارد الطاقة الروسية كما يخطط الاتحاد الأوروبي كالقنبلة الذرية، في إشارة إلى تأثير القرار على بلاده التي أعلنت مرارا ضرورة أن يكون هناك استثناءات تتعلق بها.

وكانت الدول الأوروبية فشلت في التوافق بشأن حظر علي شراء النفط الروسي كإجراء عقابي بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، إذ ترى بعض الدول أنها لا تستطيع الاستغناء عن النفط الروسي في الوقت الحالي.

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المجر تحتاج 5 سنوات للاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية

وانتقد رئيس الوزراء المجري ما قال إنه تجاهل من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية حقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي تعيش في ظروف مختلفة تماما، وأنها لا تراعي ظروف الدول مثل المجر، مضيفا أن الحظر على مصادر الطاقة الروسية يشبه ضرب البلاد بقنبلة ذرية، وذلك بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأكد رئيس وزارء المجر أن بلاده تحتاج 5 سنوات على الأقل فضلا عن الأموال الكافية لإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية ومصانعها علي النحو الذي يمكنها من وقف الاعتماد علي مصادر الطاقة الروسية.

الاتحاد الأوروبي سيضع استثناءات أمام المجر وسلوفاكيا والتشيك

في نفس السياق، قالت صحيفة جارديان البريطانية إن الاتحاد الأوروبي سيسمح للمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بفترة أطول لتنفيذ الحظر علي النفط الروسي وهو الإجراء المزمع اتخاذه ضمن حزمة العقوبات التي يسعي لها الاتحاد الأوروبي.

ونقلت كالة أنباء رويترز عن مصدرين أبلغاها أن المفوضية الأوروبية عدلت اقتراحًا بفرض حظر على النفط الروسي لتمديد الفترة قبل أن يصبح ساريًا بالنسبة للمجر وسلوفاكيا والتشيك.

وبموجب الاقتراح المعدل، ستستمر المجر وسلوفاكيا في شراء النفط الروسي من خطوط الأنابيب حتى نهاية عام 2024، بينما يمكن أن تستمر جمهورية التشيك حتى يونيو 2024، بشرط ألا تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا في وقت سابق.