التهاب الكبد الغامض يصل ماليزيا.. وإجراء عملية زراعة كبد للطفل المصاب

تكثف ماليزيا جهودها للكشف عن حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد الغاض الذي ينتشر بين الأطفال، إذ طلبت السلطات الصحية من الأطباء في العيادات الصحية الحكومية والخاصة، إحالة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر واحد إلى أقل من 18 عامًا، والذين يعانون من أعراض اليرقان والتهاب الكبد الحاد، إلى المستشفيات لمزيد من إدارة الحالات.

وأعلن وزير الصحة في ماليزيا خيري جمال الدين، عن إصابة طفل بالمرض الغامض، قائلًا إن الأعراض الأخرى لالتهاب الكبد الحاد تتمثل في فقدان الشهية والغثيان والتعب والبول داكن اللون، وفق تصريحات نقلها موقع «إيدج» الماليزي في تقرير صباح اليوم.

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وزير الصحة في ماليزيا: نكثف عمليات مراقبة التهاب الكبد الحاد

وقال وزير الصحة الماليزي، إن وزارة الصحة كثفت من عمليات مراقبة التهاب الكبد الحاد في جميع عيادات ومستشفيات الصحة العامة باستخدام المعلومات المتوافرة والمتفق عليها من قبل الأطباء وخبراء الصحة العامة.

وقال الوزير في بيان اليوم: «تعمل الوزارة أيضًا على تطوير بروتوكولات إحالة وإدارة الحالات الخاصة بالتهاب الكبد الحاد المجهول لدى الأطقال للكشف عن المسببات المرضية».

وزير الصحة الماليزي يقدم نصائح للآباء حول الالتهاب الكبدي الغامض

وفقًا لخيري، يُنصح الآباء أو الأوصياء على الأطفال الذين يعانون من أعراض مرتبطة بمرض الالتهاب الكبدي الغامض، كما هو مذكور بالتماس العلاج فورًا في أي مرفق صحي قريب.

وأضاف أن وزارة الصحة ستواصل مراقبة حالة التهاب الكبد المجهول بين الأطفال وستقوم بإبلاغ آخر التطورات من وقت لآخر.

طفل ماليزي تظهر عليه أعراض الالتهاب الكبدي

وقال وزير الصحة الماليزي، إنه بناءً على المراقبة التي أجريت في هذا الوقت، كان هناك صبي يبلغ من العمر 11 عامًا مصابًا بأعراض التهاب الكبد الحاد، ونقل للعلاج بالمستشفى الشهر الماضي.

وأوضح أنه ظهرت على الصبي أعراض اليرقان والحمى وقلة الشهية والغثيان والقيء، وأفادت الأنباء أن الصبي تلقى عملية زرع كبد في 30 مارس في مستشفى بوادي كلانج بعد تدهورحالته وخرج من المستشفى بصحة جيدة بعد تعافيه في 21 أبريل.