توريد 5660 طن قمح بالصوامع والشون منذ بداية الموسم في أسيوط

بلغ إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ بداية موسم التوريد وحتى اليوم في محافظة أسيوط 5660 طنًا وذلك بجميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 30 شونة وهنجر وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة المجهزة لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين.

توريد الأقماح يسير بشكل منتظم دون مشكلات

وأوضح محافظ أسيوط اللواء عصام سعد إلى أن عمليات توريد الأقماح تسير بشكل منتظم وبدون أي مشكلات ودون عقبات مع تلقي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تقارير من الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.

وأكد اللواء عصام سعد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام.

لجان متخصصة لتحديد نوعية الأقماح والتأكد من جودتها

ونوه سعد إلى أن هناك لجانًا متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح، فضلاً عن التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون.

وشدد المحافظ على التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين وكافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

وفي سياق متصل وجه محافظ أسيوط بضرورة التأكد من الالتزام بكل الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.

لجان متخصصة من التموين

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة بمراكز التجميع والصوامع لتحديد نوعية الأقماح الموردة حيث يبلغ سعر الأردب 885 جنيهًا زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراط و865 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط وذلك طبقًا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2022.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى تشكيل لجان بالمديرية لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022 والتعامل الفوري مع أي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية لتوريد الأقماح وتقديم كافة التسهلات والحوافز للمزارعين.