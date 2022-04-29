توريد 1142 طن قمح بـ30 شونة في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توريد 1142 طن و73 كيلو من الأقماح المحلية بشون وصوامع المحافظة منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن، بالشون والصوامع ومراكز التجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة البالغ عددها أكثر من 30 صومعة وشونة وهنجر ومركز تجميع وذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين والجهات المعنية، ذلك تحت إشراف اللجنة العليا.

وأوضح المحافظ في بيان صحفي له، أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح يبلغ نحو 403 آلاف طن من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغ مساحتها 230 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 18 أردب للفدان، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحفيز المزارعين والموردين.

زيادة الإقبال من المزارعين على التوريد

وأشار محافظ أسيوط، إلى زيادة الإقبال من المزارعين على توريد محصول القمح لموسم 2022، واستمرار أعمال حصاد المحصول بقرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى أنه أصدر تكليفاته لمسؤولي الزراعة والتموين بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك، وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية فضلا عن التنسيق مع مسؤولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات، لاستقبال الأقماح المحلية وفقا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين.

كما أكد المحافظ على فتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح حتى انتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2022 معلنا حضوره لأعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح، وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن للاطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة.

تشكيل لجان متخصصة من التموين

وأضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة بمراكز التجميع والصوامع لتحديد نوعية الأقماح الموردة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم حيث يبلغ سعر الأردب 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراط، و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية وأقرته والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022.

وشدد على متابعة توفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها وتجهيزها لاستقبال الأقماح على أن تتولى مديرية التموين مسؤولية إصدار تراخيص حركة ونقل الأقماح المحلية وإثباتها في سجلات حركة مركز التجميع، وتشكيل لجان فرز واستلام الأقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع ومطاحن وشون وهناجر للتأكد من سلامة الأقماح وجودتها، بحضور ممثلي التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء ومندوب عن الجهة المسوقة «أمين الموقع التخزيني»، وذلك وفقا للضوابط المنظمة لذلك على أن يتم رفع تقرير يومي بمساحات الأراضي التي تتم حصادها والأقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع فضلاً عن مراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتطبيق العقوبات على المخالفين وفقًا للقانون.

متابعة مستمرة لأعمال حصاد القمح

وقالت هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه يجرى متابعة مستمرة لأعمال حصاد محصول القمح وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، مشيرة إلى أن محصول القمح يتم تسليمه لأكثر من 30 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع، وتشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022.

وشددت على متابعة تنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة والعمل على عدم انتظار الموردين كثيراً أمام الشون، وذلك عن طريق تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز، لافتة إلى المتابعة المستمرة والدورية لأي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة، وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة والتي تبلغ 403 آلاف طن قمح وتقديم كافة التسهلات والحوافز للمزارعين.