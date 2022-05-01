توريد 2129 طن قمح بالشون والصوامع وتيسيرات للمزارعين بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار توريد محصول القمح لموسم 2022 بالشون والصوامع فقد تم توريد 2129 طنا و240 كيلو حتى اليوم مؤكدًا على تقديم كافة التيسيرات للمزارعين والقائمين على توريد المحصول القمح موجها بالتنسيق المستمر بين التموين والزراعة وجميع الجهات المعنية لمتابعة عملية توريد القمح وفقًا للضوابط المحددة.

تشكيل لجان لاستلام المحصول من المزارعين

وأكد محافظ أسيوط أنه تم تشكيل لجان مكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين والتأكد من جودة الأقماح الموردة، لافتًا إلى زيادة الإقبال على توريد محصول القمح للشون والصوامع ومراكز التجميع البالغ عددها أكثر من 30 صومعة وشونة وهنجر ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين والجهات المعنية وتحت إشراف اللجنة العليا.

المستهدف من التوريد

وأوضح «سعد» أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 403 آلاف طن من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغ مساحتها 230 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 18 أردب للفدان.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة موجها بأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة حيث إن توريد القمح هذا العام يعد أمن قومي ولا بد من تضافر كافة الجهود ودعم جهود الدولة في توفير أكبر كمية من القمح نظرًا للأحداث التي يشهدها العالم والتي أثرت على جميع الدول.

توجيه بالمتابعة والمراقبة اليومية

ووجه محافظ أسيوط وكيلي وزارة التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك، لحمايته من الفقد أو الإهدار وتقديم كافة الدعم والتسهيلات للمزارعين وتوفير سبل الراحة اللازمة خلال عملية توريد القمح لصوامع وشوون المحافظة لتسهيل إجراءات توريد وتسويق الأقماح مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحفيز المزارعين والموردين.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أنه تم حتى اليوم تم توريد 353 طن و287 كيلو قمح الشركة القابضة للصناعات الغذائية «مطاحن مصر الوسطى» فضلا عن توريد 193 طن و100 لشون البنك الزراعي المصري بالإضافة إلى توريد 1583 طن و753 كليو للمصرية القابضة للصوامع «صوامع عرب العوامر بأبنوب».

ولفت إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة بمراكز التجميع والصوامع لتحديد نوعية الأقماح الموردة حيث يبلغ سعر الأردب 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراط و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2022.

تشكيل لجنة لمتابعة عملية التوريد

وأشارت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى تشكيل لجنة بالمديرية لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022 والتعامل الفوري مع أي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية لتوريد الأقماح وتقديم كافة التسهلات والحوافز للمزارعين.