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إصابة والد الفنان محسن منصور بوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

كتب:

بسمة شطا
12:12 م | الجمعة 06 مايو 2022
محسن منصور

محسن منصور

أصيب والد الفنان محسن منصور بوعكة صحية تسببت في نقله إلى المستشفى، بحسب ما أعلن ابنه على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.

شارك الفنان محسن منصور جمهوره صورة لوالده مصحوبة بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، قال فيه: «دعواتكم لأبويا في الرعاية الصحية الحالة حرجة جدا، اللهم يا مغير المقادير غير المقادير فأنت الشافي المعافي».

تعرض والد محسن منصور لوعكة صحية

تفاعل الجمهور مع منشور الفنان محسن منصور داعين لوالده بسرعة الشفاء. 

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بقلم بسمة شطا