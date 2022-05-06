إزالة 9 حالات تعد في مراكز أسيوط والقوصية والفتح

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط حملة برئاسة حسني درويش رئيس المركز حملة لإزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بالقرى التابعة للمركز.

وأسفرت الحملة عن إزالة وإيقاف 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية حيث شملت الإزالة قرى الزاوية والمطيعة وذلك بمشاركة كرم عبدالحفيظ نائب رئيس المركز ورؤساء قرى المطيعة وأولاد إبراهيم والزاوية.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية 3 حالات تعد منها حالتان على قطعة أرض زراعية مساحتها 2 قيراط بقرية عرب الجهمة التابعة للوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، فضلاً عن إزالة شدة خشبية للدور الأول العلوي بقرية الحبالصة التابعة للوحدة المحلية لقرية مير، وذلك خلال حملة برئاسة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ومشاركة نواب المركز ومسئولي الإزالات وحماية الأراضي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بني زيد الأكراد

وفي سياق متصل واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمت إزالة حالتين تعدي على أرض زراعية بناحية بني زيد الأكراد خلال حملة بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز وأسامة كامل نائب رئيس المركز ومسئولي الإدارة الهندسية ورئيس الوحدة المحلية بقرية بني زيد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف والتصدى لها بكل حسم وشدة بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات خلال فترة العطلات والإجازات الرسمية

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد وجه بتكثيف الجهود واستمرار حملات الرصد والمتابعة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، خاصة خلال فترة العطلات والإجازات الرسمية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكدًا أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتنفيذًا لقرارات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول ميدانيًا لرصد ومتابعة وإزالة أي تعديات جديدة في مهدها على الفور، فضلاً عن إزالة كافة التعديات السابقة لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة ومصادرة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء، لافتًا إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف تمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مؤكدًا أن جهود كافة الأجهزة المحافظة مستمرة لإيقاف هذه المخالفات وتلك التعديات وذلك حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل حسم حيال المخالفين.