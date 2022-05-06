جهود مكثفة للعثور على جثتي شابين غرقا في بحيرة قارون (فيديو)

يكثف الغواصين وقوات الإنقاذ النهري، جهودهم منذ الصباح الباكر، للعثور على جثتي شاب غرقا في مياه بحيرة قارون أثناء اللهو والاستحمام، حيث جرفتهما تيارات ودوامات المياه، ولم يتمكن أصدقائهما من إنقاذهما، فيما جرى البحث عن جثتهما مساء أمس حتى الحادية عشر قبل منتصف الليل، وتوقف بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات والدوامات، وتتواصل عملية البحث عنهم منذ الصباح حتى الآن.

استمرار البحث عن الجثتين

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنّ عملية البحث ما تزال جارية عن جثتي شابين غرقا في مياه بحيرة قارون حتى الآن، موضحاً أنّهما كانا في رحلة لقضاء إجازة العيد ونهاية الأسبوع، فذهبا إلى نهاية بحيرة قارون بالقرب من الكوبري الذي يربط طريق بحيرة قارون بالطريق الدائري الإقليمي.

الدوامات والتيارات جرفتهما

وأضاف المصدر الأمني، أنّ تلك المنطقة تقع في نهاية بحيرة قارون ولا يذهب إليها أحد، ولكنه تم تصوير عدة مشاهد من مسلسل حجر جهنم فيها، فقرر الشباب الذهاب إليها لهدوءها ونقاء المياه بها، على الرغم من خطورتها، وظلوا جميعاً يستمتعون بالاستحمام في المياه وخرج الجميع ما عدا الشابين الذين ظلا داخل المياه، فجرفتهما التيارات والدوامات وغرقا.

توقف البحث عنهما ليلاً

وأضاف أنّه جرى البحث عنهما بالأمس حتى الحادية عشرة مساءً ثم توقف البحث بسبب شدة الظلام، وارتفاع الأمواج ودوامات وتيارات المياه، وجرى استئناف البحث عنهم في الصباح الباكر حتى الآن، كما جرى إبلاغ أسرتهما بالحادث، وهم في طريقهم إلى مكان غرق أبنائهم لينتظروا خروج الجثامين ويتسلموها تمهيداً لتشييعهما إلى مثواهما الأخير، عقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

منع السباحة بالمناطق الخطرة

تجدر الإشارة إلى أنّ إدارة المحميات الطبيعية وقوات المسطحات المائية، تنشر قواتها بالقرب من الشواطئ خصوصاً التي شهدت حالات غرق أبرزها وادي الريان، وتمنع السباحة فيها أو النزول إلى مياهها منعاً لوقوع حوادث غرق.