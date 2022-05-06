الشهم الصغير.. «محمود» دفع حياته ثمنًا لإنقاذ شقيقه من الغرق في الفيوم

رغم حداثة سنه حيث إنّه لم يتجاوز الـ 10 أعوام من عمره، إلا أنّ الطفل محمود كان شهمًا، ودفع حياته ثمنًا لإنقاذ حياة شقيقه الأصغر منه بعدما سقط محمد في مجرى مائي أمام المنزل أثناء لهوه، قفز الأخ الأكبر في المياه على الفور رغم أنّه لا يتمكن من السباحة لإنقاذ شقيقه مردداً «أخويا أخويا» ودفع شقيقه إلى منطقة مرتفعة في المجرى المائي، بينما جرفته المياه إلى منطقة عميقة ومات غرقاً، وظلت جثته في باطن المياه قرابة ساعة ونصف حتى جرى استخراجها.

بلاغ بمصرع طفل غرقاً

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية قصر الباسل بنطاق المركز، بمصرع طفل غرقاً في مجرى مائي بالقرية، بعدما قفز لإنقاذ حياة شقيقه الذي سقط في المياه فمات هو.

دفع حياته ثمناً لإنقاذ شقيقه

وتبين أن الطفل يُدعى محمود رمضان عبد القوي، 10 سنوات، وأنّه أثناء خروجه من المنزل وجد شقيقه الأصغر محمد، 7 سنوات، يستغيث به من الغرق بعدما سقط في مجرى مائي أمام المنزل، فصرخ الطفل مرددًا «أخويا أخويا»، وقفز في المياه لإنقاذ شقيقه، ودفع شقيقه إلى منطقة مرتفعة من البحر، وهرع الأهالي وأخرجوا الأخ الأصغر إلى خارج المياه، بينما جرفت المياه الأخ الأكبر إلى منطقة عميقة وغرق في المياه.

ساعة ونصف من البحث

واستغرقت عملية البحث عن جثة الطفل محمود ساعة ونصف ساعة حتى تمكنوا من العثور عليه، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصاريح الدفن.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتسليم جثمان الطفل لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.