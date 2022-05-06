محافظ سوهاج يعلن موعد تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات العامة

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنه سيتم البدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، بداية من غدًا السبت الموافق7-5-2022، وذلك وفقًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين.

مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا

وأوضح محافظ سوهاج أن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا ستكون من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية، ليكون موعد الإغلاق في الساعة 12 منتصف الليل في فصل الصيف.

وأكد «الفقي» أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، ستكون يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة «التيك أواي» وخدمة توصيل الطلبات للمنازل - «الدليفري»- بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

مواعد عمل الورش والأعمال الحرفية

وأشار محافظ سوهاج، إلى أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، يكون من الساعة 8 صباحًا يوميا بفصل الصيف وتغلق الساعة 7مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يُصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية «رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة»، ولفت «الفقي» إلى أنه يُستثنى من هذه المواعيد، محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.