وفاة المخرج نبيل الجوهري.. وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة

أعلنت نقابة السينمائيين، منذ قليل، وفاة المخرج نبيل الجوهري، الذى رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية، بعدما قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية على مدار مشواره الفني.

موعد جنازة المخرج نبيل الجوهري

ومن المقرر تشييع جنازة المخرج نبيل الجوهري بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة.

وأصدرت النقابة، بيان لها جاء فيه: «ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج نبيل الجوهري - الأمين العام للنقابة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان».

معلومات عن المخرج نبيل الجوهري

بدأ المخرج نبيل الجوهرى عمله كمدير تصوير في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها «عفوا هذا حقى»، بطولة سميحة أيوب، وهالة صدقى، ومحمد وفيق.

«صباح الورد»، بطولة يوسف شعبان، مديحة يسرى، ايمان الطوخى، حسن حسنى، شريف منير، مدحت صالح.

«النوة» بطولة فردوس عبد الحميد، محمود الجندى، طلعت زكريا، أحمد آدم، أحمد السقا، هذا بالإضافة إلى عمله أيضًا كخرج منفذ فى أكثر من مسلسل.