«التعليم» تنفي تطبيق نظام التحسين على طلاب الثانوية العامة

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

لا صحة لتطبيق نظام التحسين في الثانوية العامة

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة، يتطلب تعديلاً تشريعياً على قانون التعليم، مُشددةً على أنه سيتم الاكتفاء بالدورين الأول والثاني فقط، إلى جانب تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني، مع أحقيتهم في الاحتفاظ بالدرجة الكاملة، بشرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابتهم وقت عقد الامتحانات.

وزارة التعليم تطالب بتحري الدقة

وطلبت وزارة التعليم من الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد مجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة moe.gov.eg، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).