عاجل.. توجيهات مهمة من وزير التعليم بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوي

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على كل الأسئلة الخاصة بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحا أن الامتحان التجريبي الذي سيعقد السبت المقبل، لمن يريد أدائه وليس لفئة معينة، ورد على السؤال الخاص بمكان ووقت امتحان طلاب المدارس الخاصة أو غير المجهزة، قائلا: إن الإدارة ستخطر طلابها بهذه المعلومات.

وعلق «شوقي» في تصريحات له على جروب «تعليمنا الجديد» عبر تطبيق «واتس آب»، على مطلب الطلاب وأولياء الأمور، بأنهم أدوا امتحان تجريبي في مادة الأحياء والرياضيات، وإمكانية تغيير هذه المواد، قائلا: «هذا التدريب ليس خاصا بالأسئلة، وإنما بالأمور التقنية فقط، وتحديث الجهاز والدخول على منصة الامتحان».

التدريب إلكتروني فقط

وأجاب وزير التربية والتعليم، على السؤال الخاص بوقت عقد الامتحان، سواء عقب المادة الثانية أم خلال الامتحانين للمواد التي لا تضاف للمجموع، قائلا: «هذه توجيهات من المدرسة والإدارة التعليمية»، نؤكد أن التدريب إلكتروني فقط، وليس ورقي لا يوجد ما يحتاج طباعة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن التدريب اختياري لمن يحتاج تحديث التابلت، والتأكد من الدخول على المنصة، وبالسنبة لطباعة أكواد الامتحانات، وجه المدارس، بالتنسيق مع مسؤولي التطوير التكنولوجي.

امتحانات ثالثة ثانوي ورقية

وحول إمكانية عرض نموذج الإجابة عقب امتحانات الثانوية العامة، بدلاً من عملية التسريبات التي تحدث خلال العام الماضي، وبها هناك اجتهادات كثيرة، قال: «أعلنا بوضوح أن امتحانات الثالث الثانوي ورقية دون أسئلة مقالية، ولا يسمح بدخول الكتاب أو التابلت، وسنقدم كراسة مفاهيم لكل مادة أساسية، وبالتالي هى ليست مزيجا، وإنما ورقية، والإجابة على بابل شيت حتى يتسنى التصحيح إلكترونيا دون عنصر بشري»، مشددا على الاكتفاء بهذا القدر فيما يتعلق بالثانوية العامة.