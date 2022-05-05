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«التعليم» تعلن عقد تدريب نهائي لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي

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كريم روماني
07:19 م | الخميس 05 مايو 2022
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد تدريب نهائي لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي، على استخدام التابلت في الامتحانات الإلكترونية، وذلك يومي 7 و8 مايو 2022، والتأكد من الإمكانات التكنولوجية بالمدراس المقرر عقد الامتحانات بها.

ولفتت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذا التدريب موجه للطلاب الذين لم يحضروا التدريبات الماضية، أو لم يتمكنوا من أدائها في المدارس غير المجهزة، لإعطائهم فرصة أخرى لتحديث الأجهزة والتأقلم مع المنصة، وبالتالي فهو اختياري وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

موعد التدريب

يعقد يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي، ويوم الأحد 8 مايو 2022 امتحان مادة الرياضيات لطلاب الصف الثاني الثانوي.

التعليم توجه الطلاب بتحديث الأجهزة

وأوضحت الوزارة، أنه سيعقد التدريب داخل المدارس المجهزة لعقد امتحانات نهاية العام، وتتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها)، وضع خطة التدريب داخل لجان مدارسها المحددة كلجان لامتحانات نهاية العام، بما لا يؤثر على أداء الطلاب لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع.

وأشارت إلى أنه سيجري تحديث التطبيق الخاص بمنصة الامتحانات اعتبارًا من اليوم، لذا يتم التنبيه على جميع الطلاب بتحديث الأجهزة، ومطالبة مديري المديريات بتذليل كل العقبات (إن وجدت)، وإخطار الوزارة بأية ملاحظات أثناء عقد التدريب.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.