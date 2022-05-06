مقتل عامل في مشاجرة ببولاق الدكرور.. أطلق النار على نفسه بالخطأ

لقي عامل مصرعه نتيجة إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة في بولاق الدكرور، حيث خرجت طلقة من سلاح خرطوش كان بحوزته دون قصد، ما أسفر عن مصرعه، وتم ضبط المتهمين بالتشاجر، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

بدأت القصة بورود بلاغ للمقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، بإطلاق أعيرة نارية ونشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ومقتل عامل.

أعيرة نارية

انتقلت قوة أمنية إلى المكان، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المجني عليه اصطحب 3 أشخاص للتشاجر مع آخرين بسبب خلافات بينهم، وأطلقوا أعيرة نارية خلال المشاجرة، وأثناء حيازته السلاح الناري خرجت طلقة دون قصد أصابته من السلاح الذي بحوزته ما أسفر عن مقتله.

حبس المتهمين

وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، هوية المتهمين بالتشاجر وإطلاق أعيرة نارية، وتم ضبطهم، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.