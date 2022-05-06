هل اعتذر بوتين لإسرائيل عن «دم هتلر اليهودي» كما تزعم؟

رفض الكرملين الإفصاح عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعتذر لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن مزاعم تصريحات لوزير خارجيته بأن أدولف هتلر كان دمه يهوديًا أو أصوله يهودية، وهي التصريحات التي أثارت إسرائيل كثيرًا واستدعت على أثرها السفير الروسي في تل أبيب.

وتشهد العلاقات الروسية الإسرائيلية حالة غير مسبوقة من التوتر الكامن بسبب موقف تل أبيب من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، رغم أن تل أيبب طرحت نفسها كوسيط في بعض الأوقات بين موسكو وكييف.

إسرائيل تزعم اعتذار الرئيس الروسي بوتين لها

وقالت إسرائيل إن بوتين قدّم الاعتذار خلال مكالمة مع بينيت أمس. وقال بينيت إنه قبل اعتذار بوتين، وهو تنازل نادر من زعيم الكرملين وتوبيخ قوي لوزير خارجيته سيرجي لافروف، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية.

وزعم لافروف هذا الأسبوع في مقابلة أن هتلر كان له دم يهودي وأن أكثر المعادين للسامية هم اليهود أنفسهم، وأثارت التصريحات غضبًا في إسرائيل.

الرئاسة الروسية: بولندا يمكن أن تكون مصدر تهديد لنا

في سياق آخر، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هناك خطابًا عدائيًا يصدر من بولندا، وأن وارسو يمكن أن تكون «مصدر تهديد».

وجاءت تصريحات بيسكوف وسط دعوات من بولندا للاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات ودعوات للناتو لتسليح أوكرانيا، رفضًا للهجوم الروسي على كييف.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وزيرة البيئة والمناخ البولندية، آنا موسكوا إن بولندا تفخر بأنها ليست على قائمة الدول الصديقة للرئيس الروسي.

بيسكوف: سيأتي الوقت للاحتفال بعيد النصر في ماريوبول

وقال بيسكوف أيضًا إنه لا يعرف ما إذا كان سيكون هناك عرض عسكري في ماريوبول في 9 مايو لإحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، مضيفًا: «سيأتي الوقت للاحتفال بيوم النصر في ماريوبول».

يأتي هذا في وقت تتحدث فيه الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر عن إجلاء مجموعة من المدنيين اليوم من مدينة ماريوبول التي تقول موسكو إنها باتت تحت سيطرتها بالكامل.

لكن تبقى منطقة مصنع آزوفستال آخر نقطة توجد فيها قوات أوكرانية ومدنيون محاصرون داخله من قبَل القوات الروسية.