توريد 37 ألف طن من محصول القمح في المنيا منذ بدء الموسم

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنّ إجمالي ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة، بلغ 37849 طنا و62 كيلو جرام، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح، حيث تم أمس الأربعاء فتح جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقعا بجميع المراكز؛ للعمل بشكل منتظم لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين ثالث أيام عيد الفطر المبارك والموافق 4 مايو 2022.

فتح جميع مواقع استلام القمح

وتلقى محافظ المنيا تقريرًا مفصلا من الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، حول إعادة فتح جميع مواقع استلام الأقماح للعمل بشكل منتظم لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين، وكذلك البيان التفصيلي لأعمال التوريد بكل موقع تخزيني.

ووجه محافظ المنيا، بتقديم كل أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع تأكيد استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة.

وتعمل مواقع استلام الأقماح يوميا من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أي شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114 و(2320001 - 2342200).

رصد التعديات على على الأراضي الزراعية

وأكد محافظ المنيا استمرار جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة، ومختلف القطاعات الخدمية ومديريات الخدمات والمرافق العامة، في تنظيم حملات المتابعة الميدانية، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مع الحرص على متابعة الحالة العامة للشوارع لرصد المخالفات المتعلقة بالتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.