أحمد سعد يتصدر تريند السوشيال ميديا بـ3 تحديات.. منها أغنية «صدقيني»

حرص الفنان أحمد سعد مؤخرًا على خوض تجربة التحدي على الأغاني الخاصة به، والتي نجح بالفعل من خلالها في تصدر «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل الجمهور يتفاعل معه، ويدخلون معه التحدي.

وبدأ الفنان أحمد سعد التحدي من أغنية صدقيني، وهي واحدة من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور بمجرد طرحها، وبعدها قرر سعد أن يقدم لها رقصة خاصة من خلال فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام»، وأطلق تحد مع جمهوره لمن يستطيع تقليدها وبالفعل تفاعل معه عدد كبير من الجمهور، وقدموا فيديوهات للتحدي.

أحمد سعد في تحدٍ جديد

واستغل الفنان أحمد مكي هذا النجاح الذي حققه الفنان أحمد سعد، ضمن أحداث مسلسله الكبير أوى الجزء السادس الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2022، وبالفعل ظهر سعد كضيف شرف في إحدى الحلقات الخاصة بمهرجان المزاريطة السينمائي.

وخلال الحلقة جمع مشهد بين شخصية حزلقوم التى يقدمها مكي وأحمد سعد، تحدثا فيها عن تحدى أغنية صدقيني، وقرر الثنائي تقديم تحدٍ جديد على أغنية بحبك ياصاحبي وبالفعل نجح هو الآخر في تصدر «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ الجمهور في المشاركة بالتحدي.

وخاض الفنان أحمد سعد مساء أمس التحدي للمرة الثالثة، من خلال مشاركته لجمهوره بفيديو رقصة جديدة على أنغام أغنية الحركة دي، التي قدمها الفنان أحمد حلمي ضمن فيلمه الجديد واحد تاني التي جرى طرحها ضمن موسم أفلام عيد الفطر.

أحمد سعد يرقص على أنغام أغنية أحمد حلمي

وبالفعل نجح أيضا فى تصدر «التريند» بسبب هذا الفيديو وتفاعل الجمهور معه، وبدأوا في الدخول للتحدى وتقديم نفس الرقصة من خلال فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.