فنانون تصدروا التريند في 24 ساعة .. أحمد سعد ومحمد فراج أبرزهم

تصدر عدد من الفنانين تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وتفاعل الجمهور معهم بشكل كبير بسبب اختلاف أخبارهم على مستوى الانفصال والزواج والإطلالات الغريبة.

كان آخر هؤلاء الفنانين، الفنان أحمد سعد والذي تصدر الترند في الساعات الأخيرة بسبب إطلالته الغريبة في الحفل الغنائي الذي أقامه مساء أمس الخميس في الحديقة الصينية، حيث ظهر بـ «تي شيرت» ممزق في إطلالة لم يظهر بها من قبل وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل بشكل كبير مع الصور الخاصة به.

محمد فراج وبسنت شوقي يتصدران التريند

ومن بين الفنانين الذين تصدروا التريند أيضًا، الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، اللذان احتفلا سويًا مساء أمس الخميس، بليلة الحنة الخاصة بهما في مفاجأة للجمهور، حيث ظن الجميع أن الثنائي اكتفيا بحفل كتب كتابهما الذي تم تنظيمه منذ عدة أشهر وأنه كان حفل الزفاف.

وفوجيء الجمهور بأن الثنائي سيحتفلان على مدار يومين أمس الخميس واليوم الجمعة، بحفل زفافهما مجددًا وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل معهما بشكل كبير وليس الجمهور فحسب ولكن أيضا بعض الفنانين، منهم الفنان محمد سلام الذي علق قائلا: «مش فاهم بجد اللي أنا حضرته كان إيه؟ وألف مبروك طبعًا هنحضر اللي جاي».

انفصال ياسمين صبرى

هناك أيضًا الفنانة ياسمين صبرى والتي فوجيء الجمهور بخبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد زواج دام لمدة سنتين وأنها بالفعل حذفت كل صورهما الخاصة من على صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وانفصال ياسمين صبري عن رجل الأعمال الشهير تسبب في موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل الجميع يتحدثون عنه ويبحثون عن أسباب انفصال الثنائي خاصة أنه كان هناك صورًا جمعتهما ببعض خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم.