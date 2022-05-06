منظمة الفاو: 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة بسبب الحرب

قالت وكالة غذائية تابعة للأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون طن من الحبوب عالقة في أوكرانيا وغير قادرة على مغادرة البلاد، بسبب تحديات البنية التحتية وإغلاق موانئ البحر الأسود بما في ذلك ماريوبول، جراء العمليات العسكرية الروسية، بحسب ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية.

وينظر إلى المعوقات على أنها أحد العوامل وراء الارتفاع القياسي في أسعار المواد الغذائية في مارس، في ظل العملية العسكرية الروسية، إذ كانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للذرة في العالم وسادس أكبر مصدر للقمح، وفقًا لبيانات مجلس الحبوب الدولي.

منظمة الفاو: نقص في أماكن التخزين وارد

وقال جوزيف شميدهوبر، نائب مدير منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، إن الصوامع الكاملة قد تؤدي إلى نقص في أماكن التخزين خلال موسم الحصاد المقبل في يوليو وأغسطس.

وأضاف أنه على الرغم من الحرب، فإن ظروف الحصاد لا تبدو رهيبة، وقد يعني ذلك حقًا أنه لا توجد سعة تخزين كافية في أوكرانيا، لا سيما إذا لم يكن هناك ممر قمح مفتوح للتصدير من أوكرانيا.

وقال دون الخوض في التفاصيل إن مصدر قلق آخر هو تقارير عن تدمير بعض مخازن الحبوب في القتال في أوكرانيا، وهي تصريحات تأتي في وقت تعاني كثير من الدول جراء نقص إمدادات الحبوب الأوكرانية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.

منظمة التجارة العالمية قلقة من ارتفاع أسعار الحبوب الغذائية

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، إنها قلقة للغاية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقالت أوكونجو إيويالا لوكالة أنباء رويترز إنه سوف يساعد العالم حقًا إذا تمكنا من إخلاء هذه الحبوب من أوكرانيا.

وأضافت أن هناك خطر كبير يتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخروج من القدرة على تحمل التكاليف مما قد يؤدي إلى مزيد من الجوع.