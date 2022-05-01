مطروح تستقبل عيد الفطر بأجواء حارة.. والشواطئ تفتح أبوابها للزائرين

تستقبل محافظة مطروح عيد الفطر المبارك بأجواء حارة في أول أيام العيد غدا الإثنين، مع ارتفاع درجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد بسبب المنخفض الحار القادم من الصحراء الغربية، واستعدت مطروح بتجهيز جميع الشواطئ والمزارات السياحية أمام الزائرين وفتحها خلال أيام العيد بالمجان أمام المواطنين من أهالى مطروح والمصطافين.

درجات الحرارة في مطروح

وتسجل درجات الحرارة في طقس اليوم بمدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، العظمى 24 درجة والصغري 17 درجة، في أجواء لطيفة تزامنا مغ آخر أيام شهر رمضان المعظم، بينما ترتفع نسبة الرطوبة لتسجل 57%، وتسجل سرعة الرياح 11 كم/ في الساعة، بينما ترتفع درجات الحرارة في أول أيام العيد لتسجل 29 درجة مئوية وهو أعلى معدل لها خلال الأسبوع الأول من شهر مايو، ليسود طقس حار على مطروح والسواحل الشمالية للبلاد خلال أيام العيد.

شواطيء مطروح في عيد الفطر

وتستقبل شواطيء مرسى مطروح الزائرين خلال أيام عيد الفطر والتى جرى تجهيزها خلال الأيام الماضية وهي شاطئ الرميلة وشاطئ مينا حشيش وشاطئ علم الروم وشاطئ باب البحر وشاطئ روميل وشاطئ الباسنت، وشاطئ مطروح العام، وشاطئ العوام، وشاطئ الليدو، وشاطئ البوسيت، وشاطئ الغرام، وشاطئ كيلوباترا، وشاطئ الأبيض، وشاطئ أم الرخم، وشاطئ عجيبة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح القيادات التنفيذية بالمحافظة ومجلس مدينة مرسى مطروح بتوفير جميع الخدمات على الشواطيء ورفع حالة الطواريء بالمرافق العامة خلال أسبوع عيد الفطر لإستقبال المواطنين والزائرين من مخنتلف المدن والمحافظات، وفتح جميع المتنزهات والحدائق العامة للجمهور والمزارات السياحية على البحر.