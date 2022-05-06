عمرو دياب يشعل ليل جدة بـ«هتدلع» في آخر حفلات العيد

أحيا النجم عمرو دياب، يوم أمس الخميس، آخر حفلات جولته الغنائية الخليجية وذلك بمدينة جدة بالسعودية، بعد إحيائه لعدد كبير من الحفلات الغنائية هناك ضمن احتفالات موسم عيد الفطر.

وقدم عمرو دياب حفلا كبيرا بحضور الآلاف من الجماهير التي وصلت قبل الحفل بساعات انتظارا لبدئه، حيث كانت الجهة المنظمة قد أعلنت عن نفاد تذاكر الحفل عقب طرحها بساعات قليلة.

عمرو دياب يقدم أغنية هتدلع

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع عمرو دياب الذي غنى لهم أحدث أغنياته «هتدلع» والتي طالبوه بغنائها عدة مرات، وبالفعل تجاوب معهم وقدمها للمرة الأولى بعد طرحها مؤخرا مع نهاية شهر رمضان الكريم.

كما حرص النجم الكبير على تقديم باقة من أشهر أغنياته مثل رايقة، انت الحظ، يا أنا يالأ، قمرين، تملي معاك، وياه، وغيرها من الأغاني التي رددها معه الجمهور طوال الحفل.

يذكر أن عمرو دياب قد أحيا خلال أيام العيد جولة غنائية في منطقة الخليج العربي بدأت بحفل في أبوظبي ثم الكويت وأخيرا جدة.

آخر أغاني عمرو دياب

وكان قد طرح الهضبة مؤخرا أغنية هتدلع والتي تعاون فيها مع الشاعر محمد القاياتي وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم وهي تعد أول تعاوناته مع تطبيق أنغامي الذي حصل على جميع أغانيه مؤخرا.

وبالفعل حققت الأغنية نجاحا جماهيريا كبيرا بمجرد طرحها على أنغامي وتصدر ترند الاستماع داخل التطبيق.

كان قد شارك الهضبة عمرو دياب في السباق الرمضاني لعام 2022 بأغنيتين لصالح إعلانين، وبالفعل تمكن من تصدر التريند بهما وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.