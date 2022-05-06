امرأة تسير دون ملابس سفلية تثير ضجة في لبنان لسبب غير متوقع «فيديو»

حالة من الجدل أثارها فيديو لامرأة تسير نصفها السفلي عاري تماما في شارع بلبنان، الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى في النهاية إلى القبض عليها، وقد ظهرت لاحقا في لقاء تليفزيوني لتكشف أسباب قيامها بتلك الفعلة.

وتشابهت فعلة هذه السيدة اللبنانية مع ما يقوم به ناشطات حركة «فيمن» النسوية التي عادة ما تعبر عن قضايا المرأة عبر التعري، وهي الحركة التي تواجه انتقادات كبيرة في كثير من دول العالم.

تهديدات الطليق وعائلته السبب في الواقعة

التفاصيل ذكرتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية التي أوضحت أن المرأة نصف العارية في لبنان تدعى رانيا وكانت تسير في الشارع دون ملابس سفلية تماما.

وقالت رانيا إنها قامت بذلك اعتراضا على القضاء اللبناني الذي لم يتعامل، وفقا لها، بشكل غير جاد مع بلاغات تقدمت بها ضد تهديدات طليقها وعائلته.

الشرطة اللبنانية تقبض على المرأة العارية

وعلى الفور ألقت الشرطة اللبنانية القبض عليها وقادتها إلى قسم الشرطة بتهمة ارتكاب جرم التجول في الشارع العام دون ملابس سفلية، لكن تم الإفراج عنها بقرار قضائي لاحقا، وتعهدت كذلك بعدم تكرار فعلتها.

وقالت رانيا في لقاء تليفزيوني، إن ما قامت به كان سببه ضغوط وتهديدات من طليقها وعائلته، بل ودافعت عن المنظر المؤذي الذي ظهرت بها في الشارع، وقالت إنها هي التي تعرضت لأذى.

وقالت أيضا إن قيامها بتلك الفعلة والخروج بنصفها السفلي عارٍ في الشارع كان تأكيدا على قوتها.

واعتبر كثير من اللبنانيين أن تصرف السيدة مهما كانت الأسباب لا يليق بعادات وتقاليد المجتمع اللناني، وأنه تصرف مؤذٍ وبشع.