انطلاق امتحانات النقل غدا في الشرقية.. 7390 لجنة بـ20 إدارة تعليمية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، انتهاء المديرية من استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022، التي من المقرر أن تنطلق غدًا السبت الموافق 7 مايو 2022 بجميع مدارس المحافظة لطلاب الصف الأول الإعدادي في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، مؤكدًا ضرورة توفير جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الامتحانات.

تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والتموين والمستشار العسكري ورؤساء المراكز والمدن، كل فيما يخصه لتأمين اللجان وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان مع ضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة، مشددًا على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

147 ألفًا و800 طالب يؤدون الامتحانات

ومن جانبه، أوضح محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022، من المقرر أن تبدأ غدًا السبت الموافق 7 / 5 /2022 لطلاب الصف الأول الإعدادي في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، وسيؤدي الامتحانات 147 ألفًا و800 طالب وطالبة أمام 7390 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن جميع اللجان الامتحانية جاهزة لاستقبال طلاب الصف الأول الإعدادي لأداء الامتحان، وذلك بعد إجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان، من تهوية وإضاءة جيدة، لافتاً إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانية لمواجهة حالات الطوارئ.