«تضامن الشرقية»: 72 قرضا وتوزيع 48 طن أغذية لمحدودي الدخل خلال 3 أشهر

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالمواطن البسيط وذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والمرأة المعيلة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لجميع فئات المجتمع، مثمنًا دور مديرية التضامن الاجتماعي في التنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المستحقة والعمل على تحسين مستوى معيشتهم ليحيوا حياة كريمة.

تقديم كافة أوجه الرعاية لمحدودي الدخل والأرامل

ومن جانبه، أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان قامت خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2022، بتقديم كافة أوجه الرعاية لمحدودي الدخل والأرامل والأيتام وذوي القدرات والهمم كالآتي:

- تسليم 25 قرض حسن لأصحاب المشاريع متناهية الصغر بقيمة مالية بلغت 250 ألف جنيه، ويتم الاستفادة من القرض الحسن على مرحلتين، المرحلة الأولى من خلال منح المستفيد 10 آلاف جنيه دفعة أولى، يتم سدادها على 25 شهرا بقيمة 400 جنيه شهريا، وخلال المرحلة الثانية وفي حالة الجدية يتم منح المستفيد مبلغ بقيمة 10 آلاف جنيه منحة لا ترد.

معرض للملابس الجديدة والأحذية

- تنظيم معرض للملابس الجديدة والأحذية لتوزيع 2800 قطعة ملابس جديدة وأحذية على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بقرى وعزب مركز أبو كبير ومعرض آخر لتوزيع 1650 قطعة ملابس جديدة على المستحقين بقرى (المجفف - كفر الجنيدي - الميساء - أبو متنا) بمركز ديرب نجم.

- استقبال 10 سيارات محملة بـ 48 طن كراتين مواد غذائية.

- استقبال 10 سيارات محملة بـ 48 طن كراتين مواد غذائية جافة، تضم 4 آلاف كرتونة، وزن الكرتونة 12 كجم تحتوي على (أرز - سكر - مكرونة - عدس - فول - سمن - صلصة - شاي)، بالإضافة إلى 100 لحاف تم توزيعهم على الجمعيات الأهلية مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وتقديمهم للمواطنين المستحقين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

معرض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية

- كما تم تنظيم معرض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان لخدمة 200 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى (ناطورة - تليجة - عامر بدوي - شنيط الحرابوة - أبو شرابية - ابن العاص).

- أعمال الإنشاءات لوحدتي الحضانات والغسيل الكلوي ومحطة معالجة المياه بمستشفى السعديين.

- توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ومديرية الصحة وجمعية الأورمان لتتحمل الجمعية تكاليف أعمال الإنشاءات والتشطيبات لوحدتي الحضانات والغسيل الكلوي ومحطة معالجة المياه بمستشفى السعديين المركزي بمنيا القمح وتزوديها بالأجهزة والتجهيزات الطبية المطلوبة بواقع 15 حضانة و15 ماكينة غسيل كلوي بمشتملاتها بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه.

توزيع 500 لحاف على الأسر الأكثر احتياجا

- توزيع 500 لحاف على الأسر الأكثر احتياجا بقرى (ميت بشارة - الاخيوة - الجمالية - بحر البقر 2) بمركز الحسينية وقرية الربعمائة بمنشأة أبو عمر وقريتي عزبة ناصر وقرية 16 بصان الحجر وكذلك توزيع 525 بطانية.

تسيير زواج عدد 710 فتاة يتيمة

- تسيير زواج عدد 710 فتيات يتيمات مقبلات على الزواج، وذلك لمساعدتهن في إتمام زفافهن من خلال تقديم مبالغ مادية وهدايا عينية لاستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية.

- توزيع 47 قرض حسن بقيمة 329 ألف جنيه على 47 أسرة مستفيدة من الأسر الأكثر احتياجا بمراكز (أولاد صقر - كفر صقر - أبو كبير - ديرب نجم)، بواقع 7 آلاف جنيه لكل أسرة كدفعة أولى، تسدد على 12 شهرا بدون فوائد.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه خلال هذه الفترة تم الانتهاء من تنفيذ الآتي:

- استلام وتسلم الدفعة الثانية من لحوم صكوك الطعام لعام 2022، والمُقدمة من وزارة الأوقاف بإجمالي 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

- استخراج 5554 كارت ميزة جديد لمستفيدي تكافل وكرامة بواقع 433 بطاقة تكافل، و5121 بطاقة كرامة ضمن برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا.