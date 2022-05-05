توريد أكثر من 45 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية منذ انطلاق الموسم

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وأوضح محافظ الشرقية أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 18727 ألف طن، و546 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 27101 ألف طن و947 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 45829 ألف طن و493 كيلو قمح.

المساحة المزروعة بالقمح بلغت 423 فدانا

وأشار محافظ الشرقية إلى أن ما تم حصاده من القمح حتى اليوم بلغ 115 ألفا و714 فدانا، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألفا و222 فدانا.

توريد القمح للصوامع والشون المطورة

وناشد المحافظ، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعا لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.