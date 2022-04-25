ماندو العدل عن فاتن أمل حربي: أتمني أن يُغير المسلسل من القانون

عبر المخرج ماندو العدل عن سعادته برد فعل الجمهور حول مسلسل فاتن أمل حربي، الذي يُعرض خلال شهر رمضان 2022، إذ يدور في إطار تشويقي حول حياة «فاتن» التي تلعب دورها الفنانة نيللي كريم والمشكلات التي تتعرض لها بعد أزمة الطلاق.

ماندو العدل يتحدث عن فاتن أمل حربي

تمني ماندو العدل مخرج مسلسل فاتن أمل حربي أن يُحدث العمل الدرامي تغييرا في القانون، إذ قال في تصريح لـ«الوطن»: «أتمنى أن يقدم العمل شيئًا يساعد المرأة في حصولها علي حقوقها، خاصة أن المسلسل لم يعبر سوي عن 40% من الواقع الذي تعيشه الكثير من السيدات بعد الطلاق».

أحداث الحلقة الـ 23 من مسلسل فاتن أمل حربي

وشهدت أحداث الحلقة الـ 23 من مسلسل فاتن أمل حربي، ظهور والد فاتن، رغم أنها تعلم أنه توفي منذ صغرها، وأخذتها والدتها إلى القاهرة بعيدا عنه، وبعدها توفت أمها، وظلت تعيش بمفردها، ولكن في نهاية الحلقة ظهر والدها من الخلف، ومن المقرر أن تكشف الحلقات المقبلة تفاصيل علاقتهما معًا.

مسلسل فاتن أمل حربي من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقي، فادية عبد الغني ومن تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج ماندو العدل ومن إنتاج العدل جروب