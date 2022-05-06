المنشآت السياحية: المطاعم تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي غدا

قال علي كامل منصور عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بداية من غد السبت، ستبدأ المطاعم والكافيهات والمنشآت السياحية العمل بالتوقيت الصيفي، لتغلق عند الساعة 1 صباحا بدلا من 12، مع السماح بمد ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وفي أيام الإجازات الرسمية للدولة، لافتا إلى استمرار خدمتي توصيل الطلبات للمنازل «الديلفري» و«التيك أواي» طوال اليوم.

الديسكوهات تعمل حتى 3 صباحا في الصيف

وأضاف «كامل» لـ«الوطن»، أن مواعيد إغلاق صالات الديسكو ومسارح المنوعات «الملاهي الليلية»، خلال الصيف ستكون في الساعة 3 صباحا، بسبب طبيعة عمل تلك المنشآت، إذ تبدأ العمل في المساء، لافتا إلى أن الغرفة تقدمت قبل إجازة عيد الفطر، بطلب لوزارة السياحة والآثار، لتعديل مواعيد عمل المطاعم السياحية خلال الصيف، لتكون حتى الساعة 3 صباحا، والملاهي الليلية الساعة 6 صباحا، موضحا أن وزارة السياحة لم ترد حتى الآن.

نسب إشغال المطاعم خلال العيد تجاوزت 90%

وأشار إلى أن المطاعم والمنشآت والكافيتريات السياحية، سجلت نسب إشغال تجاوزت 90%، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مرجعا ذلك إلى توافد أعداد جيدة من المواطنين المصريين، فضلا عن السياح العرب لتناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية، موضحا أن تلك النسب ستتراجع جزئيا خلال شهر مايو الجاري، على أن تعاود الارتفاع بداية من شهر يونيو المقبل، على أن تصل لذروتها بشهر يوليو وحتى نهاية الموسم السياحي الصيفي.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنه بعد عامين من تكبد المطاعم والمنشآت السياحية خسائر بسبب حالة الكساد التي سببتها جائحة كورونا، بدأت حاليا المنشآت السياحية في تحقيق هامش ربح جيد، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تٌحقق المطاعم والمنشآت إيرادات جيدة خلال العام الجاري.