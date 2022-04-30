المنشآت السياحية: سنتقدم بطلب للوزارة لمد مواعيد عمل المطاعم والملاهي الليلية

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ستتقدم الغرفة إلي وزارة السياحة والآثار بطلب لتعديل مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية خلال فصل الصيف لتكون في الساعة 6 صباحا بالنسبة لصالات الديسكو والملاهي الليلية، وفي الساعة 2 صباحا بالنسبة للمطاعم والمنشآت السياحية، لافتا إلى أن تعديل تلك المواعيد سيرفع من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية.

زيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر بداية من الشهر المقبل

وأضاف لـ«الوطن» أنه بداية من أواخر شهر مايو وأوائل شهر يونيو المقبلين، ستبدأ أعداد السياح العرب الوافدين لمصر في الزيادة، موضحا أن مد مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية سيسهم في إحداث انتعاشة في نسب إشغال تلك المنشآت خلال الصيف، لا سيما أن غالبية السياح العرب الذين يزورون المقصد السياحي المصري يحرصون على تناول وجبة العشاء والسهر بالمنشآت السياحية.

حظر تقديم الشيشة بالمطاعم السياحية

وأشار إلى أن جميع الخدمات التي كانت تقدمها المنشآت والمطاعم السياحية قبل جائحة كورونا عادت بالكامل عدا تقديم الشيشة، حيث لا زالت اللجنة الوزارية لأزمة كورونا تحظر علي كافة المنشآت تقديمها سواء بالمطاعم المكشوفة أو بالمغلقة، موضحا أنه رغم أن الشيشة تمثل أهم أدوات جذب الرواد لتناول الطعام بالمنشآت والمطاعم السياحية، إلا أن نسب إقبال المواطنين المصريين على الذهاب للمطاعم السياحية ارتفعت للغاية هذا العام بالمقارنة بالعامين الماضيين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة السياحة والآثار تكثيف لجانها التفتيشية المفاجئة علي المنشآت والمطاعم السياحية خلال إجازات عيد الفطر المبارك، وقال على حسن مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية بوزارة السياحة والآثار إن تلك اللجان ستقوم بالتأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، فضلا عن سلامة وجودة الغذاء المقدم للرواد، لافتا إلى أنه يتم توقيع عقوبات على المنشآت المخالفة تصل للإغلاق.