المنشآت السياحية تتوقع وصول نسب الإشغال في المطاعم خلال عيد الفطر لـ85%

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة السياحة الترفيهية في الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ متوسط نسب الإشغال في المطاعم السياحية والكافيهات والملاهي الليلية وصالات الديسكو خلال إجازات عيد الفطر، يتراوح وفقا لنسب الحجوزات الحالية بين 75 إلى 85%، متوقعا استمرار النسبة حتى نهاية الأسبوع الحالي، وانخفاضها مجددا، على أن تعود للارتفاع بنهاية الشهر الحالي، وتصل إلى ذروتها خلال إجازات عيد الأضحى، وتستمر بهذا المعدل حتى نهاية فصل الصيف.

إجازات السعودية ترفع نسب إشغال المطاعم والفنادق خلال العيد

وأضاف فتحي لـ«الوطن»، أنّ الإجازات في المملكة العربية السعودية، التي تقدّر بنحو أسبوعين، سترفع نسب الإشغال في المنشآت السياحية والفندقية خلال إجازات عيد الفطر، خاصة الموجودة بنطاق القاهرة الكبرى، حيث يٌفضل عددا كبيرا من السياح السعوديين، قضاء الإجازات في مصر، متنقلين بين القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالي.

تعديل مواعيد إغلاق المنشآت السياحية خلال الصيف

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنّه نظرا لبدء الموسم السياحي الصيفي، وحاجة القطاع السياحي المصري لجذب معدلات أكبر من الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية، وما يتطلبه ذلك من وجود سياحة ترفيهية تتناسب مع متطلبات السياح العرب، في ظل المنافسة القوية بين مصر وبعض الدول المنافسة لها سياحيا في منطقة الشرق الأوسط على جذب السائحين العرب، تقدّمت الغرفة رسميا لوزارة السياحة والآثار، بطلب رسمي لتعديل مواعيد عمل المنشآت السياحية خلال فصل الصيف، ليكون موعد إغلاق المطاعم السياحية في الثالثة صباحا، والملاهي الليلية وصالات الديسكو في السادسة صباحا، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات «دليفري» و«تيك اواي» طوال اليوم.

وأشار عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت السياحية، إلى أنّ نسب الإشغال في الملاهي الليلية وصالات الديسكو خلال إجازات العيد، ستكون أعلى من المطاعم والمنشآت السياحية، موضحا أنّ الإقبال على تناول وجبتي الغداء والعشاء في المنشآت والمطاعم السياحية، سيبدأ من بعد غد الإثنين، ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

يذكر أنّ مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية خلال فترة عيد الفطر، ستكون في الساعة الثانية صباحا.