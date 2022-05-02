تعرف على مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية بعد إجازة عيد الفطر

تنتهي إجازة عيد الفطر خلال أيام، تبدأ بعدها المنشآت والمطاعم السياحية، العمل بمواعيد جديدة مختلفة عن مواعيد شهر رمضان، والذي قررت الحكومة فيه مدّ العمل بتلك المنشآت حتى الساعة الثانية صباحا فقط، ما دفع كثير من أصحاب هذه المنشآت، للتساؤل عن مواعيد العمل الجديدة بعد شهر رمضان، وهل يستمر العمل بالمواعيد القديمة أم ماذا.

مواعيد عمل المطاعم بعد عيد الفطر

وقال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية في وزارة السياحة والآثار، إنّ مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية بعد انتهاء إجازات عيد الفطر المبارك، ستكون وفقا للتوقيت الصيفي، لتغلق المطاعم والمنشآت السياحية في الساعة الواحدة صباحا، مع المد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وفي أيام الإجازات الرسمية.

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ تلك المواعيد سيتم العمل بها بعد انتهاء إجازة العيد، ما لم تصدر قرارات جديدة في هذا الشأن من قبل اللجنة الوزارية لأزمة كورونا، موضحا أنّ مواعيد إغلاق مسارح المنوعات وصالات الديسكو، ستكون فى الساعة 3 صباحا، نظرا لطبيعة عمل تلك المنشآت، والتي تكون خلال ساعات المساء.

مطالب بتعديل مواعيد عمل المطاعم خلال الصيف

وتقدّمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، بطلب إلى وزارة السياحة، لترفعه بدورها إلى الجهات الحكومية، لتعديل مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية خلال الموسم السياحي الصيفي، ونص الطلب الذى تقدمت به الغرفة، على مد مواعيد عمل المطاعم والكافيهات السياحية حتى الساعة 3 صباحا، ومد مواعيد عمل الملاهي الليلية وصالات الديسكو حتى الساعة 6 صباحا، مع استمرار خدمتي الدليفري والتيك اواي طوال اليوم.

يذكر أنّ المطاعم السياحية الموجودة داخل الفنادق، لا تخضع لمواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية الموجودة في الخارج، وتستمر في العمل طوال اليوم.