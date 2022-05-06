شاب سوداني ينهي حياته شنقا في ظروف غامضة داخل شقته بالمرج

أنهى شاب يحمل جنسية دولة السودان، حياته شنقا داخل شقته بدائرة قسم شرطة المرج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت جهات التحقيق إخطار سفارة المتوفى لإنهاء إجراءات دفن الجثمان.

بلاغ بإنهاء الشاب حياته

تلقي مأمور قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أ م»، في العقد الرابع من العمر ويحمل جنسية دولة السودان، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين وجود حبل معلق في سقف حجرة نومه والجثمان معلق به، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذ الشقة كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، كما تبين العثور على كل متعلقات الشاب المتوفى.

وكشفت التحريات أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت التحريات انتحار المتوفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها

دفن جثامين أب وطفليه قفزوا هربا من حريق شقتهم

وفي سياق آخر، صرحت جهات التحقيق دفن جثامين كل من أب وطلفيه، لقوا مصرعهم بالقفز من الطابق السادس أثناء الهرب من حريق شقتهم بمدينة نصر ثالث، واستعجلت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرط ثالث مدينة نصر بلاغا بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين نشوب حريق في الطابق السادس، كما تبين العثور على جثث كل من الأب وطلفيه لقيامهم بالقفز من الطابق السادس هربا من الحريق، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة زينهم وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.