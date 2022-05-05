نشوب حريق هائل في مزرعة موز بالقناطر الخيرية على مساحة 17 فدانًا

نشب حريق في مزرعة موز بالقناطر الخيرية، اليوم الخميس، على أول طريق الشرفا أمام المقابر، على مساحة 17 فدانًا، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهرا، وتم الدفع بـ6 سيارات مطافي والمعدات اللازمة للحملة الميكانيكية بمجلس المدينة وسيارات المياه الخاصة بالوحدات وسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق.

محاولة السيطرة على الحريق دون وفيات

وجرت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح الآن، وجار المتابعة والإفادة بالتطورات في حينها، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، واللواء طارق ماهر، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، والجهاز التنفيذي والجهات المعنية «الدفاع المدني - الإسعاف - المرور - مركز الشرطة».

الحريق على مساحة 17 فدانًا

وقال رئيس مدينة القناطر، إن قوات الحماية المدنية بالقليوبية دفعت بـ6 سيارات للسيطرة على الحريق الذي نشب بمزرعة موز بالقناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف رئيس القناطر أن الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، انتقلت لمكان الحادث فور حدوثه، ويرافقها الجهاز التنفيذي والجهات المعنية لمتابعة التطورات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بنشوب حريق في مزرعة موز

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ بنشوب حريق بمزرعة موز بالقناطر الخيرية أول طريق الشرفا أمام المقابر بمحافظة القليوبية، على مساحة 17 فدانًا، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء والمعدات اللازمة وسيارات الإسعاف، وجرت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.