حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 7-5-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم السبت لأصحاب الـ 12 برج فلكي وذلك على الصعيدين العاطفي والعملي باعتبارهم من المحاور الهامة في حياة الأشخاص والأفراد، إذ تختلف التوقعات من برج لآخر، ويهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعتها لذا يقدم خبراء الأبراج النصائح الخاصة بمواليد كل برج وفق عالم الفلك.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي حظك اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في لمواليد مختلف الأبراج على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 7-5-2022 على الصعيد المهني

تقول خبيرة الأبراج أن الفلك يطالبك بالتحلي بالصبر فالمعاكسات الفلكية قد تتسبب اليوم في تأجيل بعض الأمور الهامة لذا كن صبور وحذر في ذلك.

حظك اليوم برج الحمل 7-5-2022 على الصعيد العاطفي

واجتماعيا وعاطفيا كذلك القمر في وضع معاكس وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم.. تجنب الغضب.

حظك اليوم برج الثور 7-5-2022 على الصعيد المهني

أما أنت عزيزي برج الثور فالقمر في منزل العلاقات وعليك أن تستفيد اليوم من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز.

حظك اليوم برج الثور 7-5-2022 على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي الشمس في برجك تمنحك جاذبية وتدير الأحاديث واللقاءات بنجاح.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-5-2022 على الصعيد المهني

وتخبرك الأفلاك مولود الجوزاء بأن القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال و اليوم عليك أن تتصرف بحذر وفي حدود ميزانيتك.. راجع خطواتك وحاول أن تحدد نفقاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-5-2022 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد الاجتماعي والعاطفي فلا تتسرع اليوم في أقوالك وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك.

حظك اليوم برج السرطان 7-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم واثقا ومتحمسا وقادرا على الإقناع.

حظك اليوم برج السرطان 7-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بالسحر والتألق والجاذبية.

حظك اليوم برج الأسد 7-5-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم برج الأسد 7-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة ومن المهم اليوم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وعليك أن تتحرك بهدوء وحذر واهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم برج العذراء 7-5-2022 على الصعيد المهني

قد تحقق اليوم تأثيرا في محيطك بما لديك من أفكار غزيرة وغنية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 7-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدعمك ويظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك.

حظك اليوم برج الميزان 7-5-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تدافع عن حقوقك بلباقة وكن هادئا مهما واجهت من تعنت.

حظك اليوم برج الميزان 7-5-2022 على الصعيد العاطفي

الكواكب تثير روح النقد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.

حظك اليوم برج العقرب 7-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بروح تفاؤل مما يصنع فرقا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 7-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، الوضع الفلكي قد يمنحك اليوم نضجا عاطفيا ويمدك بمزاج جيد ويلتف من حولك الأحباب.

حظك اليوم برج القوس 7-5-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال وقد تميل اليوم للتشوش والتبذير، وعليك أن تتأنى في خطواتك وحساباتك وأن تنظم نفقاتك.

حظك اليوم برج القوس 7-5-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك حماسا وطاقة عاطفية وقد تجمعك بالأصدقاء والأحباب حوارات إيجابية.

حظك اليوم برج الجدي 7-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تهتم بحماية حقوقك وابذل جهدا في التعامل بهدوء واعتنِ بمشاعر الآخرين.

حظك اليوم برج الجدي 7-5-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تشعر بعدم استقرار وتبدو مضطرب المشاعر، اصبر للغد.

حظك اليوم برج الدلو 7-5-2022 على الصعيد المهني

القمر وبلوتو يتنافران في منزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ولا تهمل صحتك والزم الكتمان.

حظك اليوم برج الدلو 7-5-2022 على الصعيد العاطفي

أما العاطفي فعليك عزيزي برج الدلو أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة.

حظك اليوم برج الحوت 7-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يمنحك قدرة على الإنجاز ويساعدك اليوم على تنمية صلاتك بمن حولك.

حظك اليوم برج الحوت 7-5-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمدك بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ.