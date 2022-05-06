فرح محمد فراج وبسنت شوقي.. العروس تتعرض لموقف محرج والعريس يشكرها

تعرضت الفنانة بسنت شوقي لموقف محرج في أثناء حفل زفافها على الفنان محمد فراج المقام حالياً في مدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما داخل الوسط الفني وخارجه.

وتعثرت قدم بسنت شوقي خلال الحفل، وكادت أن تتعرض للسقوط، إلا أنها تمالكت نفسها ليمر الموقف بسلام، حيث حرصت على تحية الموجودين.

وحرص محمد فراج علي توجيه رسالة لزوجته بسنت شوقي في الحفل قال فيها: «لو علي الكلام أنا ممكن أتكلم عليكي وعنك وقت طويل أوي، ممكن جدا ميخلصش، بس طبعا مش هينفع أقول كل اللي جوايا دلوقتي، بس اهم حاجة عاوز أقولها قبل بحبك، إني بشكرك بجد، بشكرك يا عسل».

رسالة محمد فراج لـ بسنت شوقي في الفرح

وأضاف فراج:« بشكرك على صبرك وعلي إن قلبك طاوع مشاعرك، وإنه تغلب علي عقلك، لأن عقلك كان ممكن ميوافقش إننا نبقي مع بعض، من زمان، صبرتي علي حاجات كتير كانت ممكن تفرق ما بينا، ليها حاجات بشخصيتي، بردود أفعالي.. بجد شكرا».

ويعتبر هذا الحفل الثاني لمحمد فراج وبسنت شوقي في مدينة مرسي علم، حيث احتفلا، أمس، بحضور عدد من أصدقائهما المقربين، منهم هنادي مهنا التي ارتدت فستاناً أحمر اللون خطف الأنظار، حيث حرصت علي تهنئة العروسين عبر حساباتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مهرجان مالمو يمنع هشام ماجد ومحمد ممدوح من حضور الفرح

وفي سياق مختلف، اعتذر الثلاثي محمد ممدوح وهشام ماجد ومحمد سلام عن حضور حفل الزفاف نظرا لحضورهم مهرجان مالمو بالسويد، حيث حرصوا علي إرسال مقطع مصور للعروسين لتهنئتهما بالفرح، وتقديم اعتذار رسمي لهم لعدم تمكنهم من حضور حفل الزفاف.