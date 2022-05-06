محمد فراج لـ بسنت شوقي: «شكرا إن قلبك طاوعك قبل عقلك عشان نكمل»

دخل الفنان محمد فراج فى وصلة حب ورومانسية اثناء الاحتفال بحفل زفافه على الفنانة بسنت شوقي والمقام حاليا على أحد الشواطئ في منطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر.

محمد فراج لـ بسنت شوقي: بحبك

وقال فراج لبسنت أثناء الاحتفال بالزفاف: «أنا ممكن أتكلم عليكي وقت طويل أوي بس طبعا مش هينفع أقول كل اللى جوايا دلوقتي، أهم حاجة قبل بحبك إني بشكرك على صبرك وعلى قلبك اللي طاوع مشاعرك وإنه تغلب على عقلك عشان نكمل مع بعض».

فراج وبسنت احتفلا، أمس، بليلة الحنة بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي أمثال أحمد داوود وهاني مهنا وإياد نصار وعلا رشدي وآخرين.

محمد فراج لـ بسنت شوقي: عاوز أتكلم عنك كتير

قصة حب كبيرة جمعت محمد فراج وبسنت شوقي بدأت منذ سنوات، منذ ما يقرب من 7 سنوات، وسط حضور أصدقائهما وعدد كبير من نجوم الوسط الفني، وشهد حفل عقد القران العديد من الرقصات على أغاني المهرجانات من الزوجين.

وأقاما حفل زفاف في أثناء عقد القران العام الماضي، دخلا خلاله للقاعة على أغنية «حاجة غريبة» لشادية وعبد الحليم حافظ، وكانت زيجة فراج وبسنت تأجلت لعاميين بسبب انشغاله في تصوير مسلسل «لعبة نيوتن» العام الماضي مع الفنانة منى زكي.

يذكر أن فراج شارك في العام الجاريي في مسلسل العائدون خلال حلقتين فقط، وهو من بطولة أمير كرارة.