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35 مدنيا غادروا مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول بأوكرانيا

كتب:

محمد أيمن سالم
07:32 م | الجمعة 06 مايو 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت وكالة الأنباء الروسية، مغادرة حافلة تقل 12 مدنيا، مصنع آزوفستال في ماريوبول، وفقا لفضائية «العربية».

وقالت وسائل إعلام روسية، إن 23 مدنيا إضافيا غادروا مصنع آزوفستال في ماريوبول.

روسيا تؤكد التزامها بعقود توريد المنتجات الغذائية

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، التزامها بعقود توريد المنتجات الغذائية للدول المتفقة معها قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ونفت نية موسكو للتهرب من مناقشة الأمن الغذائي.

وفي سياق متصل، أكد مجلس الأمن الدولي، دعمه القوي لـ«حل سلمي» في أوكرانيا، وفقا لـ«سكاي نيوز».

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بقلم محمد أيمن سالم