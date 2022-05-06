35 مدنيا غادروا مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول بأوكرانيا

أعلنت وكالة الأنباء الروسية، مغادرة حافلة تقل 12 مدنيا، مصنع آزوفستال في ماريوبول، وفقا لفضائية «العربية».

وقالت وسائل إعلام روسية، إن 23 مدنيا إضافيا غادروا مصنع آزوفستال في ماريوبول.

روسيا تؤكد التزامها بعقود توريد المنتجات الغذائية

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، التزامها بعقود توريد المنتجات الغذائية للدول المتفقة معها قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ونفت نية موسكو للتهرب من مناقشة الأمن الغذائي.

وفي سياق متصل، أكد مجلس الأمن الدولي، دعمه القوي لـ«حل سلمي» في أوكرانيا، وفقا لـ«سكاي نيوز».