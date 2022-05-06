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عاجل.. «العفو الدولية» تطالب بمحاسبة روسيا بسبب «جرائم حرب» في أوكرانيا

المفوضية الأوربية: ندعم أوكرانيا

كتب:

شريف سليمان
11:38 ص | الجمعة 06 مايو 2022
منظمة العفو الدولية

منظمة العفو الدولية

طالبت منظمة العفو الدولية بمحاسبة روسيا على اتهامات بجرائم حرب، مؤكدةً أن موسكو ستواجه العدالة بشأن تلك الجرائم، وفقا لنبا عاجل ذكرته فضائية العربية. 

من جانبها، جددت روسيا التاكيد على أنها لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا.

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ومن ناحية أخرى، أكدت المفوضية الأوروبية، حظر النفط لن يكون سهلا لكن لا يمكننا مواصلة تحويل الأموال لروسيا، متابعة، علينا تخفيف الاعتماد على الغاز الروسي، وفقا لنبأ عاجل ذكرته فضائية "العربية". 

وأضافت أن موسكو لم تعد موردا موثوقا لمصادر الطاقة، مشيرةً إلى أنّ حرب بوتين في أوكرانيا والعقوبات امتحان كبير لاقتصادنا. 

وواصلت: «موقفنا الطبيعي إلى جانب أوكرانيا ونريدها أن تكسب الحرب، ولأوكرانيا حرية التفاوض مع روسيا للتوصل إلى وقف للنار».

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بقلم شريف سليمان