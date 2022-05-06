عاجل.. «العفو الدولية» تطالب بمحاسبة روسيا بسبب «جرائم حرب» في أوكرانيا

طالبت منظمة العفو الدولية بمحاسبة روسيا على اتهامات بجرائم حرب، مؤكدةً أن موسكو ستواجه العدالة بشأن تلك الجرائم، وفقا لنبا عاجل ذكرته فضائية العربية.

من جانبها، جددت روسيا التاكيد على أنها لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا.

المفوضية الأوروبية: روسيا لم تعد مصدرا موثوقا للطاقة.. وندعم أوكرانيا

ومن ناحية أخرى، أكدت المفوضية الأوروبية، حظر النفط لن يكون سهلا لكن لا يمكننا مواصلة تحويل الأموال لروسيا، متابعة، علينا تخفيف الاعتماد على الغاز الروسي، وفقا لنبأ عاجل ذكرته فضائية "العربية".

وأضافت أن موسكو لم تعد موردا موثوقا لمصادر الطاقة، مشيرةً إلى أنّ حرب بوتين في أوكرانيا والعقوبات امتحان كبير لاقتصادنا.

وواصلت: «موقفنا الطبيعي إلى جانب أوكرانيا ونريدها أن تكسب الحرب، ولأوكرانيا حرية التفاوض مع روسيا للتوصل إلى وقف للنار».