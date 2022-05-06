أوكرانيا تتهم روسيا بانتهاك الحقوق الإنسانية لمقاتلي مصنع آزوفستال

طالبت أوكرانيا منظمة «أطباء بلا حدود» تقييم الحالة الجسدية والنفسية للمقاتلين في آزوفستال، وفقا لنبأ عاجل نشرته فضائية «العربية».

أوكرانيا تطلب مساعدة مقاتلي مصنع آزوفستال

ودعت أوكرانيا منظمة أطباء بلا حدود إلى تقديم المساعدة الطبية للمقاتلين في آزوفستال، كما أعلنت انتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية للمقاتلين في مصنع آزوفستال من جانب القوات الروسية.

السيطرة على ماريوبول

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن مدينة ماريوبول بأكملها باتت تحت سيطرة الجيش الروسي، مشددًا على عودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة التي تعتبر أكبر مركز صناعي ونقل على بحر أزوف، وذلك بعد يوم واحد من القوات الروسية، مجمع أزوفستال الصناعي، والذي كان آخر نقطة تمركز لبقايا القوات الأوكرانية وبعض المدنيين في المدينة تحت الحصار.

ولف، إلى أنّ القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، أمر بفرض طوق محكم حول المسلحين الموجودين في المنطقة الصناعية لمصنع آزوفستال، موضحًا أنّ المسلحين تجاهلوا المقترحات المتكررة للإفراج عن المدنيين وإلقاء السلاح الذي كان بحوزتهم.

وتوسع القوات الروسية حاليا بالتعاون مع قوات دونيتسك ولوجانسك السيطرة على أراضي الجمهوريتين المواليتين لروسيا، كما عطّلت وزارة الدفاع الروسية 6 محطات سكك حديدية في أوكرانيا كان يجرى استخدامها لإمداد القوات الأوكرانية بأسلحة أجنبية.

وضربت روسيا 40 هدفا عسكريا أوكرانيا، بما في ذلك 4 مستودعات للذخيرة، وأعلنت وسائل الإعلام الروسية مقتل شخص وإصابة اثنين نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمستودع نفط في ماكييفكا، التي تقع في المنطقة التي تسيطر عليها روسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية في شرق أوكرانيا.