تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا

تتجه أنظار جماهير ومشجعي الكرة المصرية والإفريقية، نحو ملعب «الأهلي وي السلام»، الذي يستضيف مباراة ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لمتابعة مباراة فريق النادي الأهلي ووفاق سطيف الجزائري المقررة إقامتها غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، وعليه يحرص الكثير على البحث عن القنوات الناقلة للبطولة لمتابعة المباراة المهمة والمرتقبة.

وتنقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها المالك الحصري لحقوق بث البطولة، وتحديدا عبر قناة beIN Sports 3، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية، ترصد «الوطن» تردد قناة بي إن سبورتس 3، على النحو التالي:

تردد قناة beIN Sports HD 3

وبحسب مجموعة قنوات بي إن سبورتس، الناقلة للبطولة، فإن تردد قناة beIN SPORTS HD 3، الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف على نايل سات، كالتالي.

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف

وهناك قنوات مفتوحة أخرى أعلنت إذاعة المباراة، وهي:

قناة تايم سبورتس الأرضية

يستطيع الجمهور متابعة المباراة المقامة على ستاد «الأهلي وي السلام» بتحميل تردد قناة تايم سبورت الأرضية التي يمكن تنزيلها عبر التردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

- التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة)

القمر الصناعي: قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Arryadia TNT HD (مفتوحة)

القمر الصناعي: عبر قمر Astra 3A

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

أو على تردد: 11569، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500

قناة Ortb البينينية (مفتوحة)

القمر الصناعي: قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة tvt التوجولية (مفتوحة)

القمر الصناعي: قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

وتخطى الأهلي فريق الرجاء المغربي في ربع النهائي بعدما فاز بنتيجة 3-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد وفاق سطيف بعد فوزه على فريق الترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.