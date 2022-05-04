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الأهلي يستعيد القوة الضاربة قبل مواجهة وفاق سطيف.. وغياب عبدالمنعم وربيعة

كتب:

على سمير
02:15 م | الأربعاء 04 مايو 2022
الأهلي

الأهلي

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القوة الضاربة، قبل المواجهة المرتقبة أمام وفاق سطيف الجزائري، المقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ستاد الأهلي We السلام، التي يبحث فيها المارد الأحمر عن تحقيق الفوز قبل موقعة العودة بالجزائر.

وشهد تدريب الفريق الأول أمس الثلاثاء، مشاركة الثلاثي عمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبدالقادر، بعد تخلصهم من الإصابات التي ضربتهم في الفترة الماضية، وحالت دون تواجدهم في المباريات الأخيرة للفريق.

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