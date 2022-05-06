الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمباراة وفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائرى في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، التي تقام غداً السبت على استاد «الأهلي We السلام» ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من المران، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال أفريقيا.

تركيز على اللياقة البدنية

وواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته استعداداً للموقعة المرتقبة، وشهد مران الفريق أمس تركيز الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية، بعد تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين في المباريات الأخيرة، وعاد اللاعبون المصابون عمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر حمدي، وأصبحوا جاهزين للمباراة.

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