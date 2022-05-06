روسيا تعلن تدمير 22 مركز قيادة و207 نقاط عسكرية محصنة في أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أنها قواتها تمكنت من تدمير 22 مركز قيادة و207 نقاط محصنة ومركز لتجمع الأفراد والعتاد في أوكرانيا، حسبما ذكرت «سكاي نيوز» في خبر عاجل، منذ قليل.

روسيا تستدعي سفير بريطانيا

في إطار تطورات العقوبات الغربية على روسيا، أعلنت الخارجية الروسية، استدعاء سفير بريطانيا لديها، للاحتجاج على العقوبات الجديدة، التي فرضتها لندن على وسائل الإعلام الروسية.

جاء ذلك بعد أن فرضت بريطانيا عقوبات على صحفيين ومؤسسات إعلامية روسية كنوع من العقوبات التي تفرضها، للضغط على روسيا في حربها مع أوكرانيا.