12 وظيفة في السعودية منها مهندس ومحلل مالي وكيميائي.. الشروط والتقديم

كشف موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف داخل مصر وخارجها عن إمكانية السفر للخارج للعمل في عدد من الشركات بالمملكة العربية السعودية، بعضها يتطلب فنيين وأخرى لحملة مؤهلات بعينها، شرط توافر مجموعة من الشروط في المتقدمين للحصول على الوظيفة المناسبة.

وترصد «الوطن»، تفاصيل الوظائف على النحو التالي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة مهندسين تصميمات

اسم الشركة: الرواد العرب للتوظيف بالخارج.

مقر التقديم للعمل: الدقي - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الهندسة).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة محلل مالي

اسم الشركة: المنار لإلحاق العمالة بالخارج.

مقر التقديم للعمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 29- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية التجارة).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة كيميائي

اسم الشركة: المنار لإلحاق العمالة بالخارج.

مقر التقديم للعمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 4-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 28- 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية العلوم / علوم الأرض / علوم البترول والتعدين).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مسؤول مبيعات داخلية

اسم الشركة: الحبيب.

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 26 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة فني تجليد وطباعة

اسم الشركة: شركة الموارد.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 12 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندسي صيانة

اسم الشركة: شركة الموارد.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 25.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة عامل بنزين تغيير زيت السيارات بالكمبيوتر للسعودية

اسم الشركة في مصر: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 20.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوبة: 21- 33 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000- 2200 ريال سعودي.

وظيفة عمال خبرة بتركيب كماليات السيارات فاميه وتجليد السيارات

اسم الشركة في مصر: رفعت لالحاق العمالة المصرية والوظائف بالخارج .

مقر العمل الرياض - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 25 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21- 33 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2200- 2500 ريال سعودي.

وظيفة فنيين تبريد وتكييف

اسم الشركة: شركة نسيم الأخوة .

مقر العمل في السعودية: حائل.

العمالة المطلوبة: 10 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط) ( دبلوم صناعي ثلاث سنوات ).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فنيين كاميرات مراقبة وإنذار حريق

اسم الشركة: شركه نسيم الاخوه.

مقر العمل: حائل - المملكة العربية السعودية .

العمالة المطلوبة: 4 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط) ( دبلوم صناعي ثلاث سنوات ).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مدخل بيانات (اناث)

اسم الشركة: رفعت لالحاق العمالة المصرية بالخارج .

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية .

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2500 ريال سعودي.

وظيفة في مكاتب الخدمات الاكترونية - الاستقدام للعمل بالسعودية

اسم الشركة: رفعت لالحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 4 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2500 ريال سعودي.