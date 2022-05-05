وظائف حكومية بجامعة أسيوط.. آخر ميعاد للتقديم 28 مايو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز، عن حاجة جامعة أسيوط، لشغل العديد من الوظائف، من بينها مدير عام المكتب الفني، ومدير عام خدمة المواطنين.

وبدأ التقديم لشغل هذه الوظائف في الفترة من 28 أبريل الماضي إلى 28 مايو الجاري، وجاءت شروط وضوابط وطرق التقدم لهما على النحو التالي:

أولا وظيفة مدير عام المكتب الفنـــي:

- الجهة طالبة الإعلان: جامعة أسيوط

- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

- المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

- الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- وصف الوظيفة: الإشراف العام على الإدارة العامة للمكتب الفني .

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة

المهارات الأساسية: استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية:

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمله الوظيفي.

- اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل، تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإداري.

شروط المتقدمين للالتحاق بالوظائف المتاحة

شروط المؤهل: مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة:

• بيان حالة وظيفية متضمنا قدراته العلمية والتاريخ الوظيفي، وآخر تقريرين تقويم الأداء.

• بيـــــــان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها.

• بيان عن ابرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها .

• اقتراحاته لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية، وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري في شأن مقترح التطوير.

• وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الإعلان وسوف يخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية، التي ستعقد لهذا الغرض، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاة لشروط الشغل والمستندات اللازمة أو التي ترد بالبريد، وأن الجامعة لا تتحمل أية مسئولية قد تترتب على طلب غير مستوفٍ لما تقدم.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: خالية

بداية الإعلان: 2022/04/28

نهاية الإعلان:2022/05/28

العدد المطلوب:1

بيانات الإتصال: على من يرغب في التقدم لشغل الـ وظيفة التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة المركزية للموارد الموارد البشرية – جامعة أسيوط.

وظيفة مدير عام خدمة المواطنين

ثانيا: مدير عام خدمة المواطنين

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: جامعة أسيوط

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة: الإشراف العام على الإدارة العامة لخدمة المواطنين

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية:

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمله الوظيفي.

- اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية التى يحددها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإداري.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: مؤهل عالٍ يتوائم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

• بيان حالة وظيفية متضمنا قدراته العلمية والتاريخ الوظيفي وآخر تقريرين تقويم الأداء.

• بيـــــــان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها

• بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها .

• اقتراحاته لتطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري في شأن مقترح التطوير.

• وذلك في موعد اقصاه شهر من تاريخ نشر الإعلان وسوف يخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية، التي ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاة لشروط الشغل والمستندات اللازمة أو التي ترد بالبريد، والجامعة لا تتحمل أية مسؤولية قد تترتب على طلب غير مستوف لما تقدم.